Segna il solito Benzema, il Real vince 1-0 ed elimina il Liverpool

Dopo il 5-2 di Liverpool, a Madrid finisce 1-0. I Blancos passano dunque gli ottavi grazie al gol di Karim Benzema ed entrano tra le squadre che l’Inter potrebbe affrontare ai quarti di finale.

PRIMO TEMPO – Il Liverpool deve rimontare il 5-2 dell’andata, e l’avvesario è un mostro sacro della Champions League. Dopo soli 6 minuti i Reds hanno la prima occasione con Darwin Nuñez che riceve un buon pallone dal recupero di Mohamed Salah. Il centravanti si fa però ipnotizzare da Thibaut Courtois. Al 15′ è invece Alisson a compiere un vero e proprio miracolo sulla conclusione ravvicinata di Vinicus Jr. Al 20′ il portiere brasiliano si ripete mandando sulla traversa un tiro quasi perfetto di Eduardo Camavinga. Nuñez impegna di nuovo il portiere belga rientrano sul destro dopo aver superato Dani Carvajal. Courtois ci mette la manona e manda in corner al 33′.

SECONDO TEMPO – I secondi 45 minuti regalano subito spettacolo, con azioni continue da una parte all’altra. Alisson si conferma tra i migliori in campo non permettendo al Real di spegnere le speranze del Liverpool. Gli inglesi dovrebbero segnare minimo tre gol ma chi sembra più vicino al gol sono i Blancos. Al 70′ Karim Benzema spara alto l’assist ricevuto da Vinicius, sfiorando l’1-0. Il gol lo trova poi al 78′, dopo il tentativo dell’ala brasiliana. Vinicius da per terra riesce a servire il vincitore del Pallone d’Oro che spinge la palla in rete e chiude definitivamente ogni discorso sulla qualificazione. Ai quarti ci va il Real Madrid, diventando una possibile avversaria per l’Inter di Simone Inzaghi.