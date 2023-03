Sorteggio Champions League, oggi l’Inter conosce i quarti! Le informazioni

L’atteso momento è arrivato: oggi è il giorno del sorteggio dei quarti di finale di Champions League, al quale l’Inter torna a partecipare dopo dodici anni. Scopri tutte le informazioni, su Inter-News.it LIVE la diretta sia testuale sia in video.

AVVERSARIO IN ARRIVO! – L’Inter, dopo dodici anni, è di nuovo al sorteggio dei quarti di Champions League! A mezzogiorno a Nyon la cerimonia che comprende anche gli accoppiamenti delle semifinali e quello “pro forma” per stabilire chi gioca “in casa” la finale. La squadra di Simone Inzaghi è fra le tre italiane presenti, con Milan e Napoli. La Serie A è il campionato che ne porta di più: dopo l’Italia due dall’Inghilterra e una a testa per Germania, Portogallo e Spagna. Da ora il sorteggio di Champions League è libero: niente più teste di serie né altri paletti. Possibili quindi sia derby nazionali (per l’Inter pure cittadino…) sia sfide con squadre già affrontate ai gironi. Le due milanesi non potranno giocare lo stesso turno in casa, andata o ritorno (vedi articolo): dovesse accadere, sarà l’Inter a invertire i suoi match.

COME FUNZIONA? – Di seguito la procedura. Al sorteggio dei quarti di Champions League la prima squadra estratta gioca l’andata in casa, martedì 11 o mercoledì 12 aprile (ore 21). Ritorno a campi e giorni invertiti: significa che chi gioca l’andata l’11 ha il ritorno mercoledì 19, mentre chi ha l’andata il 12 ha il ritorno martedì 18. Per le semifinali sarà estratta dall’urna la pallina con scritto “vincente”. Il calendario sarà reso noto entro le 18 di oggi. Come già avvenuto dalla passata stagione il gol in trasferta non vale più doppio, in caso di parità nel punteggio complessivo tempi supplementari ed eventuali rigori. Segui su Inter-News.it l’avvicinamento, con la diretta testuale e video dell’evento.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – POSSIBILI AVVERSARIE INTER

Bayern Monaco (Germania)

Benfica (Portogallo)

Chelsea (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Milan (Italia)

Napoli (Italia)

Real Madrid (Spagna)