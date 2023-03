Sorteggio Champions League, paletto per Inter e Milan! La decisione

In vista del sorteggio dei quarti di Champions League di domani c’è una novità che riguarda solo Inter e Milan, a meno che non esca il derby. Questo perché l’UEFA ha stabilito un paletto aggiuntivo in vista degli accoppiamenti.

IN CASA – Al sorteggio dei quarti di finale di Champions League di domani (vedi informazioni) c’è un paletto aggiuntivo che riguarda solo Inter e Milan. L’UEFA ha stabilito che non potranno giocare il turno entrambe in casa. Questo perché Milano è l’unica città che porta due squadre fra le migliori otto d’Europa, per giunta con lo stadio condiviso. Giocheranno a San Siro in maniera alternata: una avrà l’andata al Meazza, l’altra il ritorno. Considerato che la prima squadra estratta – da regolamento – è quella che dovrebbe giocare la prima partita sul proprio campo nel caso in cui dovessero essere sorteggiate entrambe con l’andata in casa o entrambe con l’andata in trasferta sarà l’Inter a invertire l’ordine delle sue partite. Lo stesso vale nell’eventualità in cui entrambe le squadre milanesi si qualifichino alle semifinali nella parte opposta del tabellone. Questo è l’unico paletto per il sorteggio di Champions League, che resta quindi “libero” con possibilità uguali di incontrare le sette possibili avversarie.