Inter-Juventus, difesa da inventare: anche Skriniar in dubbio! – CdS

Due giorni a Inter-Juventus e tiene banco il forte dubbio difesa per Inzaghi. Skriniar, che martedì a Porto è subentrato solo nel finale, resta ancora in dubbio pur essendo rientrato: lo afferma il Corriere dello Sport.

TROPPI ASSENTI – Per il derby d’Italia Inter-Juventus è sicura l’assenza di Alessandro Bastoni, dopo gli esami strumentali di ieri (vedi articolo), ma anche quella di Robin Gosens. Il Corriere dello Sport fa sapere che quest’ultimo si è allenato a parte nell’ultima seduta, quindi il suo recupero è da escludere. Non solo: non c’è, al momento, grande ottimismo per rivedere Milan Skriniar da titolare. L’ex capitano provvisorio combatte con una lomboglutalgia da prima di Bologna, è rientrato a Porto ma giocando solo gli ultimi dieci minuti. Per Skriniar più probabile la panchina, con Francesco Acerbi braccetto sinistro, Stefan de Vrij centrale e Matteo Darmian braccetto destro come difesa inedita per Inter-Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona