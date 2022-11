Sorteggio Champions League, Inter-Porto per gli ottavi: tutte le partite

Si è appena concluso il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: l’Inter affronterà il Porto dell’ex Sérgio Conceiçao (vedi articolo). Ecco tutti gli accoppiamenti dall’urna di Nyon.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – OTTAVI DI FINALE

RB Lipsia-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Francoforte-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

PSG-Bayern Monaco

Andata il 14, 15, 21 o 22 febbraio al Meazza, ritorno 7, 8, 14 o 15 marzo sempre alle 21 ora italiana all’Estadio do Dragao. Da ricordare che, come già nella passata stagione, il gol in trasferta in Champions League non vale più doppio.