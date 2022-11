Sorteggio Champions League, Inter-Porto agli ottavi di finale: le date

Sono attualmente in corso i sorteggi di UEFA Champions League (QUI IN LIVE). L’Inter sfiderà il Porto agli ottavi di finale. Ecco le date della sfida.

OTTAVO DI FINALE – L’Inter dopo aver superato il girone da secondi in classifica con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, è pronta a giocare l’ottavo di finale di UEFA Champions League. Da Nyon i sorteggi della competizione, e proprio in questi secondi è stato pescato l’avversario dei nerazzurri che sarà il Porto. Date ottavi di finale: andata 14, 15, 21 o 22 febbraio, ritorno 7, 8, 14 o 15 marzo sempre alle 21 ora italiana. Da ricordare che, come già nella passata stagione, il gol in trasferta in Champions League non vale più doppio.