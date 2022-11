Zanetti: «Con il Porto partita difficile e importante, conosco Conceicao!»

Javier Zanetti dopo i sorteggi degli ottavi di UEFA Champions League dove l’Inter affronterà il Porto (vedi QUI) su Sportmediaset ha parlato della sfida contro l’ex compagno di squadra Sergio Conceicao e non solo.

DOPO I SORTEGGI – Zanetti commenta così i sorteggi di UEFA Champions League: «Con il Porto sarà una partita importante e difficile, li conosco bene perché sono stato compagno di Sergio Conceicao e sta facendo un ottimo lavoro. Dipende dallo stato di forma in cui saremo entrambe le squadre. È pur sempre una squadra di Champions League e la prepareremo al meglio di sicuro. Sorteggio fortunato? C’è grande fiducia perché passare i gironi non era semplice e la squadra lo ha fatto con grande maturità. Prima che arrivi questa partita dobbiamo lavorare tanto per cercare di arrivare nel migliore dei modi».

SCONFITTA – Zanetti torna a parlare anche della sconfitta dell’Inter contro la Juventus: «Dobbiamo lavorare tanto sapendo dove dobbiamo migliorare. Adesso dobbiamo confermare anche in campionato, mancano due partite e poi quando si riprenderà sarà tutta un’altra cosa. Dobbiamo trovare questo equilibrio in campionato. Dispiace per la sconfitta di ieri contro la Juventus, dopo il primo tempo potevamo andare all’intervallo con un altro risultato e la Juventus alla prima occasione ci ha fatto gol. Dobbiamo lavorare sui dettagli».

RINNOVO SKRINIAR – Zanetti conclude parlando anche del rinnovo di Milan Skriniar: «Stiamo parlando con il giocatore, ci sono i presupposti per poter andare avanti. Speriamo che si risolva al più presto così siamo tutti contenti».