Skriniar: «In contatto con il mister! Tifosi Inter, grazie per il supporto»

Skriniar e la sua Slovacchia hanno perso contro la Svezia (leggi il report del match). Il difensore nerazzurro è stato però protagonista di un’altra ottima prestazione. Al termine ha poi parlato ai microfoni di “Sky Sport”

EUROPEI – Milan Skriniar è sempre più leader: «Dispiace tantissimo per la sconfitta, ma per me abbiamo giocato una buona gara da squadra e con grande mentalità ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto. Peccato. Mi sento responsabile dei miei compagni e devo aiutarli dove serve, in attacco o in difesa non fa differenza. Sto bene fisicamente e faccio però i complimenti alla squadra: stiamo giocando bene. Ora diventa difficile, ma non impossibile».

INTER – Inevitabile per Skriniar parlare dell’Inter: «Mi ha scritto il Mister prima e anche dopo la partita precedente in cui ho segnato. Sono in contatto con lui. Sono felice per il supporto dei tifosi dell’Inter e voglio salutarli».