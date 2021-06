Skriniar KO con la sua Slovacchia: vince 1-0 la Svezia

Termina 1-0 per la Svezia la seconda gara del Gruppo E degli Europei della Slovacchia di Skriniar. A San Pietroburgo, infatti, decide una rete su calcio di rigore di Forsberg. Per il giocatore dell’Inter, in campo tutti i novanta minuti.

SCONFITTA DI MISURA − La Slovacchia del giocatore dell’Inter Milan Skriniar ha perso 1-0 contro la Svezia a EURO 2020. A San Pietroburgo, il mattatore del pomeriggio è stato l’esterno del Lipsia Emil Forsberg. Ha fatto gol al 77′, su rigore conquistato da Alexander Isak per fallo del portiere Martin Dubravka. Dunque, dopo la vittoria alla prima giornata del Gruppo E contro la Polonia, gli slovacchi non sono riusciti a ripetersi, rimanendo a quota tre punti in classifica. Ottimo successo, invece, per la Svezia che dopo il pari all’esordio contro la Spagna, guadagna vittoria e primato del girone.