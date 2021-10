Sassuolo-Inter, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi sulla corsia di destra

È il giorno di Sassuolo-Inter, gara della settima giornata di Serie A. Simone Inzaghi sta risolvendo gli ultimi dubbi per quanto riguarda la formazione, soprattutto sulla corsia di destra

ULTIME − Sassuolo-Inter countdown terminato. I nerazzurri questa sera giocheranno al Mapei in vista della settima giornata di campionato. Inzaghi sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione. In difesa, confermata la linea a tre composta dai soliti Skriniar-de Vrij-Bastoni cosi come in avanti presente il duo Dzeko-Lautaro Martinez. Come riporta Sport Mediaset, A destra, Matteo Darmian è in vantaggio su Denzel Dumfries per completare un reparto composto da Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic.