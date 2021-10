Serie A, WhoScored premia uno dell’Inter per settembre

Settembre è terminato e da ieri è iniziato ottobre. L’Inter vanta la presenza di un giocatore nella formazione tipo della Serie A del mese appena trascorso realizzata dal sito WhoScored.

SERIE A − La Serie A è arrivata alla settima giornata, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Oggi l’Inter sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium per ottenere i tre punti dopo i due pareggi consecutivi contro Atalanta in campionato e Shakhtar Donetsk in Champions League. Intanto, l’Inter può vantare la presenza di un giocatore nella formazione tipo del mese di settembre della Serie A per il sito WhoScored: si tratta del centrocampista Nicolò Barella. Il campione d’Europa ha già messo a referto cinque assist e un gol in campionato. Di seguito il post di WhoScored.

🇮🇹 Serie A September Team of the Month pic.twitter.com/J09HqBRqpy — WhoScored.com (@WhoScored) October 2, 2021

Barella sarà oggi regolarmente in campo a Reggio Emilia per portare l’Inter al successo e migliorare ulteriormente il suo fantastico score di questo avvio di campionato.