Sanchez, ultimi mesi con l’Inter? Una squadra argentina interessata – SM

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina e chiuso il mese di marzo a -6 dal Milan capolista. I nerazzurri ora proveranno a sfruttare la sosta per ricaricare le pile e tornare a vincere al rientro contro la Juventus. Saranno gli ultimi mesi per Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter?

INTERESSE – L’Inter, al rientro dalla sosta, ha bisogno soltanto di una cosa: vincerle tutte fino alla fine. Se si vuole tenere vivo il sogno scudetto non c’è altra strada. Un nerazzurro intanto potrebbe salutare alla fine della stagione, Alexis Sanchez. Il cileno sta vivendo forse la miglior stagione con l’Inter da quando è arrivato ma i destini sembrano dividersi a fine anno. Secondo quanto scrive Sportmediaset infatti, il River Plate si è interessato fortemente a lui. Prima di arrivare in Italia, Sanchez è esploso definitivamente proprio in maglia River. Per lui dunque sarebbe un ritorno a casa.

Fonte: Sportmediaset