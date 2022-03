Dybala, oggi incontro per rinnovo ma non decisivo! I dirigenti presenti – SM

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina buttando via un’altra chance di rimanere agganciata alla zona della vetta. I nerazzurri hanno bisogno di punti ma intanto oggi è un giorno importante per un possibile nuovo acquisto dell’Inter, Paulo Dybala.

INCONTRO – L’Inter sfrutterà la sosta delle nazionali per ricaricare le pile e provare a vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato. Intanto oggi, come noto da tempo, ci sarà l’incontro tra la Juventus e gli agenti di Paulo Dybala. Sarà un incontro importante ma non decisivo. Il tema sul tavolo è ovviamente il rinnovo del contratto dell’argentino in scadenza a fine stagione. Secondo quanto scrive Sportmediaset alla Continassa saranno presenti tutti i dirigenti maggiori della Juventus e dunque Pavel Nedved (vicepresidente), Cherubini e Arrivabene. Non ci dovrebbe essere Andrea Agnelli che probabilmente entrerà in scena più avanti. Per Dybala invece presenti Jorge Antun, suo agente ma anche Carlos Novel, la figura che cura tutte le sponsorizzazioni della Joya. L’Inter ovviamente resta alla finestra e studia la possibilità del colpaccio a fine anno. L’offerta ella Juve per prolungare il contratto è ormai nota e vedremo se l’argentino accetterà un’offerta al ribasso rispetto a quella iniziale oppure deciderà di dire addio.

Fonte: Sportmediaset