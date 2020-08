Romano: “Lautaro Martinez-Barcellona, nuovo tentativo solo in un caso”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez, ad oggi l’affare con il Barcellona è pratiacamente fermo e la preoccupazione dei mesi scorsi va scemando. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano – giornalista ed esperto di mercato – su “Calciomercato.com”, i blaugrana avrebbero deciso di puntare sul centravanti argentino solo in un caso.

NUOVO TENTATIVO – Lautaro Martinez è uno degli obiettivi dichiarati del Barcellona ma come già detto di recente dallo stesso presidente blaugrana, al momento è ancora tutto bloccato, e la situazione non sembrerebbe smuoversi più di tanto. Ad oggi, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, è tutto completamente fermo: “La priorità va al campo per l’Inter come per il Barcellona, ma dal club catalano filtra una novità importante in merito all’affare Lautaro proprio in queste ore: il Barcellona ribadisce che l’obiettivo prioritario in attacco è proprio lui, ma conferma di non avere alcun accordo con l’Inter. I blaugrana contemplano l’operazione Martinez solo nel caso in cui dovesse andar via Luis Suarez, questa la linea del Barcellona emersa direttamente dalla dirigenza. L’argentino e l’uruguaiano insieme non saranno nel progetto del Barça: uno o l’altro, priorità alla ricerca di una soluzione per vendere Suarez e reinvestire su Lautaro, il club pensa che ormai il ciclo di Luis sia finito e per questo vuole rincorrere il Toro, risparmiando anche il pesantissimo stipendio dell’ex Liverpool. L’Inter da parte sua aspetta ed è tranquilla perché può fare il prezzo e Lautaro non ha mai forzato la cessione, dunque la preoccupazione dei mesi scorsi va scemando. Cifre irresistibili con tempistiche adeguate o non se ne farà nulla, tutto chiaro. Palla al Barça, il nuovo tentativo partirà solo in caso di addio di Luis Suarez”.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano.