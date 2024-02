Roma-Inter, un solo dubbio per Inzaghi. Ma c’è già un favorito – SM

L’Inter si prepara per sfidare la Roma in campionato in vista della ventiquattresima giornata di Serie A, con la sfida che si giocherà all’Olimpico sabato 10 febbraio alle 18. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Simone Inzaghi prepara la sfida con un solo dubbio di formazione rispetto l’undici visto contro la Juventus.

UN FAVORITO – Altro big-match in programma per l’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Roma. I nerazzurri sabato sfideranno la squadra allenata da Daniele De Rossi e inevitabilmente si pensa già alla formazione. Considerata l’importanza della sfida, i primi in classifica scenderanno in campo con la classica squadra titolare vista anche a San Siro contro i bianconeri. L’unico dubbio di formazione riguarda la fascia destra. In campo, infatti, giocherà solo uno tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con il secondo ancora in vantaggio e alla ricerca del primo gol in questa stagione. Possibile altra panchina per l’olandese, almeno inizialmente.