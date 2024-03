Retegui trascina l’Italia contro il Venezuela: in campo anche due Inter!

Vittoria sofferta ma guadagnata per 2-1 dall’Italia: decisiva la doppietta di Retegui. In campo anche due giocatori dell’Inter.

VITTORIA – Serata non brillante per l’Italia di Luciano Spalletti, impegnata negli Stati Uniti nell’amichevole contro il Venezuela. La squadra azzurra si complica più volte la vita, sin dall’inizio del match quando al 3′ Donnarumma è costretto a vedersela uno contro uno con Rondon. Quest’ultimo sbaglia il rigore e l’estremo difensore italiano ha la meglio. Al 40′ la squadra di Spalletti riesce a portarsi in avanti grazie al gol realizzato da Retegui ma bastano tre minuti e un grave errore nella costruzione dal basso della difesa azzurra per cancellare il vantaggio. Il Venezuela, infatti, al 43′ ripristina il risultato neutro col gol di Machis. Fortunatamente alla ripresa Retegui ha ancora il piglio giusto e all’80’ risolve la sfida col gol decisivo per la vittoria. In campo con la maglia da titolare anche Davide Frattesi, che al 66′ lascia il posto a Lorenzo Pellegrini. La quota Inter in Italia-Venezuela aumenta alla ripresa, quando al 46′ entra anche Nicolò Barella.