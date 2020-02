Ranocchia: “Inter, domani un errore da non fare. Le 200 presenze…”

Ranocchia, dopo aver parlato a “Sky Sport”, si è concesso anche ai microfoni di “Inter TV”. Il difensore nerazzurro ha quindi parlato del match di domani contro il Ludogorets ma non solo

NUOVA STRADA – Andrea Ranocchia ha prima parlato del nuovo percorso per l’Inter in Europa: «Per noi inizia una nuova competizione e vogliamo andare più avanti possibile. Vogliamo il riscatto dopo le ultime due partite con risultati negativi anche se non come prestazione».

ORGOGLIO – Ranocchia domani scendendo in campo raggiungerebbe le 200 presenze con la maglia dell’Inter: «Per me è un orgoglio incredibile. Non in tanti hanno avuto questa opportunità. Quando arriverà il momento festeggerò adeguatamente».

PROSSIMA SFIDA – Ranocchia ha chiuso parlando della sfida contro il Ludogorets: «Domani non dobbiamo fare l’errore di sottovalutarli. Si tratta di una squadra che ha vinto 6 a 0 l’ultima partita ed è prima in classifica. Dobbiamo mettere in campo tutte le cose che sappiamo».