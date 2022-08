Pinamonti, Sassuolo prova sorpasso sull’Atalanta. Intrigo Raspadori − Sky

Su Pinamonti dell’Inter ci pensa seriamente il Sassuolo in vista del dopo Raspadori. I nero-verdi tentano il sorpasso sull’Atalanta che adesso rischia grosso. Raspadori è la chiave

IDEA FORTE − Giro di attaccanti in Serie A. Andrea Pinamonti è ambito da Sassuolo e Atalanta. I nero-verdi pensano seriamente all’attaccante dell’Inter per il dopo Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è richiesto sia dal Napoli che dalla Juventus con la società emiliana non disposta però a fare sconti: vuole almeno 40 milioni di euro. In caso di addio, pronto Pinamonti. L’attaccante, lo scorso anno all’Empoli, è corteggiato anche dall’Atalanta che è da tempo sul giocatore.