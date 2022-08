Foscarini: «Da Sanchez all’Inter ci si aspettava di più. Poca continuità»

Claudio Foscarini, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha parlato di Sanchez ormai ad un passo dal lasciare l’Inter. L’allenatore non convinto dei suoi tre anni in nerazzurro

MANCANZA DI CONTINUITÀ − Le parole di Foscarini su Sanchez che sta rescindendo con l’Inter (vedi articolo): «Ci si aspettava qualcosa di più forse da Alexis Sanchez. Ha fatto gol importanti ma non ha avuto continuità. Da uno che ti costa così tanto ci si aspetta delle prestazioni importanti. Non ha dimostrato quelle qualità che gli abbiamo riconosciuto in passato. È arrivato con Lautaro Martinez e Lukaku, era solo il terzo. I riferimenti erano i primi due».