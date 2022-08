Corvino: «Lecce, con l’Inter non so se riusciremo a chiudere un reparto»

Il Lecce affronterà l’Inter sabato 13 agosto alle ore 20.45 e potrebbe non farlo al completo. Corvino, direttore dell’area tecnica dei salentini, in conferenza stampa ha spiegato come si sta muovendo sul mercato.

ALL’ESORDIO NON AL 100% – Il Lecce fra dodici giorni sfiderà l’Inter e lo farà con tanti volti nuovi dalla scorsa Serie B. Pantaleo Corvino analizza le mosse dei giallorossi: «Siccome siamo in Serie A abbiamo detto di dover ricostruire dalle fondamenta. Abbiamo detto, prendendoci tante responsabilità, che c’era tantissimo da fare. Dopo aver fatto undici operazioni devo dire che c’è poco da fare: undici sono le operazioni in entrata, undici quelle in uscita. Tanto, tantissimo lavoro: adesso è rimasto poco da fare. Vuol dire che non abbiamo dormito neanche la notte per fare prima tantissimo e poi tanto per rimanere solo con il poco. Manca un mese alla fine del mercato, abbiamo un reparto dove dobbiamo ancora intervenire. Mancano quindici giorni all’inizio del campionato: non so se quel poco riusciremo a farlo, perché il marcatore difensivo è una razza in via di estinzione».