Pinamonti, missione Parma in sede Inter: la situazione – AP

Il direttore sportivo del Parma Faggiano è nella sede dell’Inter. Secondo quanto riportato da Alfredò Pedulla le parti stanno discutendo non solo di Esposito, ma anche e soprattutto di Pinamonti

BUONI RAPPORTI – “Il Parma vuole prendere un attaccante approfittando degli eccellenti rapporti con l’Inter, a maggior ragione dopo l’infortunio di Inglese. È questo il senso della missione nella sede nerazzurra, considerato che Darmian è un discorso per luglio, a maggior ragione dopo gli attivi di Young e Moses“.

PINAMONTI – “Il Parma vorrebbe Pinamonti ma la situazione è condizionata dall’obbligo di riscatto che spetta al Genoa, con l’Inter che aveva un accordo (non scritto) per un riacquisto la prossima estate a 19 milioni rispetto ai 18 che deve versare il Genoa. Su Pinamonti sta provando a forzare anche il Cagliari che aveva trovato la chiave Cerri prima dei recenti problemi fisici dell’attuale attaccante di Maran“.

ESPOSITO – “Ma sul tavolo per il Parma c’è anche Sebastiano Esposito che l’Inter potrebbe liberare quando verrà sbloccata la trattativa per Politano alla Roma con un’altra punta in arrivo (Giroud)”.

