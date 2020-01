Esposito, non solo lui nel mirino Parma: blitz in sede Inter – SI

Condividi questo articolo

Non solo operazioni in entrata per l’Inter (QUI le ultime su Moses). I nerazzurri guardano al mercato in uscita con il Parma interessato a due attaccanti nerazzurri: Pinamonti ed Esposito

DOPPIO OBIETTIVO – «Blitz del Parma nella sede dell’Inter. Il direttore sportivo Faggiano ed il presidente Pizzarotti hanno chiesto ai nerazzurri in prima battuta Esposito e successivamente Pinamonti, attaccanti che i gialloblu hanno messo in cima alla lista di gradimento per sostituire Inglese». Queste le parole di Luca Cilli di “Sportitalia” sul proprio account Twitter.