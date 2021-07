Perisic, negativo al Covid-19! Buone notizie per Inzaghi: ecco quando torna – CdS

Ivan Perisic, impegnato con la sua Nazionale nel corso di Euro2020, è stato colpito dal Coronavirus (Covid-19). Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola il calciatore adesso è negativo.

NEGATIVO – Ivan Perisic, buone notizie per lui e in particolare per Simone Inzaghi in vista della nuova stagione: il calciatore croato, così come riportato dal quotidiano romano, è risultato negativo al Coronavirus. Il giocatore ora tornerà in ogni caso a disposizione di Inzaghi solo al termine delle vacanze.

Fonte: Corriere dello Sport

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.