Pavard all’Inter, ci siamo! Visite mediche a Milano: ecco quando

Il colpo Benjamin Pavard all’Inter è in via di definizione. Il francese è atteso a Milano per sottoporsi alle visite mediche e diventare nerazzurro

QUESTIONE DI ORE − Ultimo allenamento in Baviera probabilmente per Pavard, come anche documentato dal collega tedesco Manuel Bonke. Poi il francese saluterà il Bayern Monaco per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come riferisce Sky Sports News, nelle prossime 24 ore il ragazzo si recherà a Milano per sottoporsi alle visite mediche. Il Pavard day, dunque, si avvicina. Presto la firma con l’Inter per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi.