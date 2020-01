Oriali: “Tornato all’Inter grazie a Marotta. Conte un fuoriclasse”

Intervistato in esclusiva da “Sky Sport”, Lele Oriali – first team technical manager dell’Inter – ha parlato del suo ritorno in nerazzurro. Ecco alcune anticipazioni delle sue parole, fornite dall’inviato di Sky ad Appiano Gentile Matteo Barzaghi

RITORNATO – Dopo l’addio nell’estate del 2010, nove anni dopo Lele Oriali è tornato all’Inter con il ruolo di first team technical manager. Proprio del suo ritorno e del suo lavoro gomito a gomito con Antonio Conte – con cui già aveva lavorato nell’estate del 2016 per la nazionale italiana agli Europei – ha parlato Oriali a “Sky Sport”. Ecco alcune anticipazioni, fornite dall’inviato Matteo Barzaghi: «Sono felice di tornato a casa, sono qui anche grazie a Beppe Marotta, è lui che mi ha contattato a ottobre-novembre lo scorso anno e ho deciso di tornare, una scelta presa dopo aver comunicato con la Federazione. Dopo l’Europeo deciderò se continuare anche con la Nazionale. Conte è un fuoriclasse, sta trascinando il gruppo».

Fonte: Sky Sport – Matteo Barzaghi