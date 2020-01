Giroud, addio Inter? Il vice di Lampard: “Non possiamo farlo partire”

Olivier Giroud, obiettivo dell’Inter, potrebbe non arrivare a Gennaio. L’attaccante, già allenato e voluto da Conte nella sua parentesi londinese, è un elemento importante della rosa del Chelsea. Jody Morris, vice allenatore del Chelsea, ha parlato del francese, allontanando le voci di mercato.

ELEMENTO IMPORTANTE – Il matrimonio tra Giroud e l’Inter potrebbe non celebrarsi. Sì perché a margine della conferenza stampa pre-partita, Jody Morris, il vice di Frank Lampard, si è espresso circa le possibilità che l’attaccante francese lasci il club londinese. Ecco le sue parole: «Lui(Giroud, ndr) gioca ancora nel Chelsea, tutto deve essere fatto per il bene del club. Non possiamo lasciarlo andare rimanendo scoperti nel reparto. Ovviamente, pensiamo anche all’uomo che si è sempre comportato bene e da vero professionista». Parole che sanno di chiusura, con l’Inter che aveva pensato all’attaccante francese per rinforzare il reparto offensivo.