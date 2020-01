Vidal, Inter insiste ma affare difficile! Eriksen, due difficoltà: dettagli – Sky

Condividi questo articolo

Vidal ed Eriksen sono due grandi obiettivi dell’Inter, che per l’immediato lavora soprattutto per sbloccare l’affare legato al cileno. Fabrizio Romano di “Sky Sport” fa il punto su entrambi i centrocampisti. Di seguito le sue dichiarazioni

AFFARE DIFFICILE – Arturo Vidal è il primissimo obiettivo dell’Inter, ma l’affare non è semplice: «L’Inter sta andando avanti sul fronte Vidal, sta insistendo, ma il Barcellona non ha tutta questa voglia di privarsi di un giocatore simile a stagione in corso. Al momento è difficile bloccare l’affare, ma i nerazzurri continuano a spingere anche forti del sì del giocatore. L’obiettivo numero uno per il centrocampo resta sempre lui, ma bisogna ancora pazientare».

TENTAZIONE – Christian Eriksen è l’altro grande obiettivo nerazzurro, ma non nell’immediato: «Eriksen è una tentazione vera e propria, parliamo di un giocatore di livello altissimo che ha dimostrato il suo grande valore sia in Champions League che in Premier. Non ha intenzione di rinnovare il contratto col Tottenham e l’Inter ha deciso di farsi avanti in maniera concreta come hanno fatto altri top club. Le difficoltà sono la concorrenza e il discorso economico, con il giocatore che mira a guadagnare di più. Il discorso è più per l’estate che per adesso, anche se gli Spurs puntano a incassare adesso circa 20 milioni di euro».