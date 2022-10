Onana esalta il gruppo Inter: «Insieme tutto più facile, una notte magica»

André Onana ormai si è preso l’Inter. Il portiere camerunese, terzo clean sheet in cinque gare di Champions League, ha voluto esaltare il gruppo nerazzurro per l’impresa in Europa

INSIEME − Si esalta, o meglio, esalta il gruppo Onana. Il portiere camerunese è ormai diventata una colonna di questa Inter prendendosi ottimamente l’eredità di capitan Samir Handanovic. Gara da spettatore non pagante ieri contro il Viktoria Plzen che gli è valso il terzo clean sheet in cinque partite europee. Il nuovo numero uno nerazzurro, sui propri social, ha elogiato l’intero gruppo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: «Una notte magica a San Siro. Abbiamo sofferto, combattuto e vinto. Insieme è tutto più facile. Avanti».

Una notte magica a San Siro. Abbiamo sofferto, combattuto e vinto. Insieme è tutto più facile. Avanti @Inter. 🦁💙🖤 #ucl #forzainter pic.twitter.com/19TkmLfpHV — Andre Onana (@AndreyOnana) October 27, 2022

Onana si è espresso così su Twitter.