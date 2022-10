Skriniar, iniziano le trattative per il rinnovo con l’Inter: ecco la situazione

Nel day after Inter-Viktoria Plzen è previsto un incontro tra la società nerazzurra e l’agente di Skriniar per il rinnovo. Il contratto dell’ormai neo capitano nerazzurro scade nel 2023 e la società meneghina è disposta a riconoscere un sostanzioso aumento a livello di ingaggio.

IL RINNOVO – La situazione di Milan Skriniar non è affatto sicura all’Inter (vedi l’articolo). Proprio nelle ultime ore l’Amministratore Delegato Sport Giuseppe Marotta ha alimentato ulteriormente le speranze per il suo rinnovo dicendosi ottimista. Il presidente Steven Zhang ha parlato del difensore come un giocatore incredibile, parlando di fiducia relativamente alla decisione di Skriniar per il rinnovo. Adesso è previsto il primo incontro tra l’Inter e Roberto Sistici, l’agente di Skriniar. Il contratto del neo capitano nerazzurro scade nel giugno del 2023 e la società è disposta a offrire al suo gioiello 6.5 milioni all’anno. L’offerta, presa singolarmente, è molto allettante e dimostra la riconoscenza dell’Inter nei confronti del difensore slovacco e di tutti gli anni ad alto livello che ha garantito. La fiducia sulla sua scelta viene meno pensando all’interesse di altri club. Il Paris-Saint-Germain è stato pressante negli ultimi mesi, arrivando ad offrire 60 milioni di euro per il cartellino e addirittura 9 di stipendio al giocatore. Queste cifre mettono estremamente in difficoltà la dirigenza nerazzurra, costretta così ad alzare il tiro per convincere Skriniar a rimanere.

Skriniar, rinnovo sì o rinnovo no?

L’IMPORTANZA – Skriniar è indispensabile nei pensieri di Simone Inzaghi. Un difensore roccioso, impeccabile in marcatura e maestro dell’uno contro uno. Il giocatore di 27 anni dà certezze all’allenatore piacentino e la sua importanza la si è vista proprio quest’estate. Rifiutare quelle cifre per un calciatore in scadenza è un atto fuori dalla norma, soprattutto pensando alla situazione finanziaria dell’Inter. La volontà è solamente una per tutti: rinnovare il contratto di Skriniar. Per dimostrare la fiducia nello slovacco si è anche deciso di concedergli la fascia di capitano. Il leader emotivo e tecnico della squadra, il perno della difesa e il beniamino di tutti i tifosi. Nelle prossime ore usciranno fuori le prime informazioni sulla situazione, probabilmente subito dopo il primo incontro ufficiale tra le parti. Le speranze sono alte e la fiducia nella dirigenza anche.