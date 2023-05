Napoli-Inter, Inzaghi con otto cambi! Asllani giocherà in regia − Sky

Sarà un’Inter totalmente diversa da quella vista col Milan in Champions League. Asllani subito dall’inizio per sfruttare un’occasione molto importante. Non sarà l’unico cambio di Inzaghi per Napoli-Inter

TANTI CAMBI − Andrea Paventi, in collegamento dal Maradona di Napoli per Sky Sport 24, ha dato aggiornamenti sulla formazione di Inzaghi: «Lukaku non partirà dall’inizio né la finale di Coppa Italia né quella di Champions League. La capacità di entrare ed essere subito tonico permette a Inzaghi di avere l’arma in più durante le partite. Contro il Napoli? L’Inter ha una rosa lunga e profonda. Oggi Inzaghi ne cambia otto rispetto all’ultima partita. Uno come Asllani deve farsi trovare pronto, stessa cosa per Bellanova a destra nonché l’esperienza di D’Ambrosio e de Vrij in difesa. La rosa c’è, i giocatori hanno capito la filosofia e l’Inter avrebbe bisogno di 3-4 punti per andare in Champions League dal campionato».