Marocchi: «Inter circondata dai nemici! Lukaku-Dzeko? Le finali…»

Marocchi ritiene il calendario dell’Inter decisamente complicato fra campionato e finali di Coppa Italia e Champions League. Poi dice la sua sul ballottaggio Lukaku-Dzeko

CALENDARIO FITTO − A Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha detto la sua sugli impegni dei nerazzurri: «L’Inter sa che contro il Manchester City giocherà contro una squadra che è nettamente più forte, non è stato lo stesso per il Real Madrid. I centrocampisti dell’Inter daranno vita dura a quelli di Pep Guardiola. L’Inter mi sembra la squadra circondata dai nemici perché il calendario dice Napoli, Atalanta e Torino più le finali di Coppa Italia e Champions League. Ma l’Inter ha 18 giocatori da poter utilizzare, i titolarissimi li uso per le due finali, gli altri per il campionato. Lukaku titolare per la finale Champions e in Coppa Italia Dzeko».