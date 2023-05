Napoli-Inter, febbre per Onana! Rivoluzione a centrocampo − SM

Alle 18 ci sarà Napoli-Inter, sfida valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Onana rischia di non giocare, mentre Inzaghi è pronto a rivoluzionare il centrocampo

VERSO NAPOLI-INTER − Inter stravolta in vista di Napoli. Come riferisce Marco Barzaghi a Sport Mediaset XXL, al Maradona riposeranno diversi titolari dell’ultima sfida in Champions League contro il Milan. A rischio c’è in primis André Onana, che ha qualche linea di febbre. Si riscalda Samir Handanovic. In difesa, verso il riposo Francesco Acerbi. La vera rivoluzione però sarà a centrocampo con il solo Barella a figurare dal primo minuto. Con lui ci dovrebbero essere Asllani in regia e Gagliardini come mezzala. In attacco Lukaku con Correa.