Napoli-Inter, c’è Barella. Lautaro Martinez dal 1′: la probabile formazione

Napoli-Inter, si giocherà domenica sera alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, in vista della trentunesima giornata di Serie A. Pochi dubbi di formazione per Conte: in attacco torna Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE – Napoli-Inter, pochi dubbi di formazione per Antonio Conte che finalmente avrà praticamente quasi tutta la rosa a disposizione in vista della sfida di domenica sera. Recuperato anche Ivan Perisic, che però siederà comunque in panchina per dare spazio, ancora una volta, a Matteo Darmian in vantaggio sulla fascia sinistra (vedi articolo). Solto modulo e solita difesa, mentre a centrocampo tornerà titolare Nicolò Barella, assente per squalifica nella precedente sfida contro la sua ex squadra, il Cagliari. Con lui ci saranno anche Christian Eriksnen e Marcelo Brozovic, davanti la difesa. Sulla fascia destra torna Achraf Hakimi titolare, subentrato dalla panchina nell’ultima partita. In attacco Alexis Sanchez tornerà in panchina per dare spazio a Lautaro Martinez. L’argentino così come il suo compagno di reparto, Romelu Lukaku: Sei degli otto gol realizzati dall’Inter al Napoli in Serie A dal 2016/17 ad oggi portano al firma dei due attaccanti nerazzurri. . Di seguito la probabile formazione dell’Inter