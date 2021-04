Napoli-Inter, sulla fascia sinistra Conte darà fiducia ancora a Darmian

Napoli-Inter, Antonio Conte recupera Ivan Perisic. Il croato sarà dunque a disposizione del tecnico italiano per la sfida di domenica sera, come lui in panchina anche Ashley Young. In vantaggio Matteo Darmian sulla fascia sinistra.

FASCIA SINISTRA – Napoli-Inter, sempre meno dubbi di formazione per Antonio Conte che per la sfida in programma domenica alle 20:45 per quanto riguarda la fascia sinistra si affiderà ancora una volta a Matteo Darmian. L’esterno italiano sta attraversando un ottimo periodo di forma, confermato anche nella partita casalinga vinta contro il Cagliari. Contro i rossoblù il calciatore è stato impiegato inizialmente nel ruolo di esterno destro al posto di Achraf Hakimi. Dopo l’ingresso del marocchino, Conte non ha spostato Darmian a sinistra dove ha continuato comunque ad dare il suo ottimo contributo in entrambe le fasi. Sempre più in vantaggio sulla fascia sinistra, andranno in panchina invece Ashley Young e Ivan Perisic, da poco recuperato dall’infortunio rimediato dopo gli impegni con la Croazia.