Lautaro Martinez ha cambiato la testa, e ora ritrova il Napoli

Lautaro Martinez è pronto per Napoli-Inter. L’argentino ha un feeling speciale con gli azzurri, e ora è maturato di testa.

CAMBIAMENTO – Lautaro Martinez è cambiato. Quasi all’improvviso, in un periodo in cui non stava giocando benissimo. A sentir lui merito di un colloquio con Conte. L’allenatore ha parlato col suo numero 10 e qualcosa è scattato. L’argentino ha sempre avuto un limite mentale, reso evidente dai famosi gol nei primi trenta minuti. Se le cose andavano bene sapeva esaltarsi. Senza una spinta iniziale invece soffriva di più e tendeva ad estraniarsi dal match. Ho scritto al passato, non per caso. Adesso la situazione è diversa.

FEELING SPECIALE – Lautaro adesso sa stare nella partita. Non ha bisogno del gol o della giocata. Tanto da saper gestire anche gare di totale sacrificio, come contro l’Atalanta. Il Toro di testa è cambiato, è maturato. E questo è un messaggio indiretto al Napoli. Perché l’argentino ha sempre avuto un feeling speciale con gli azzurri. All’andata è mancato un suo guizzo. In questa Napoli-Inter la sua prestazione potrebbe essere speciale.