Nainggolan, fumata grigia tra Inter e Cagliari: no buonuscita – Sky

Nessuna fumata bianca tra Inter e Cagliari per il passaggio definitivo di Radja Nainggolan alla squadra sarda. Il nodo, come sempre, è quello dell’ingaggio. Manuele Baiocchini, giornalista di “Sky Sport” ha fatto il punto della situazione.

FUMATA GRIGIA – Incontro tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan, ma con una fumata grigia. A fare il punto della situazione ci ha pensato Manuele Baiocchini di “Sky Sport”: «Ieri c’è stato un incontro, con fumata grigia. Notizie poco positive per il Cagliari perché l’Inter sarebbe anche disposta a lasciar andare Nainggolan a zero, ma non vuole concedere né una buonuscita, né un contributo all’ingaggio. Il giocatore prende 4,5 milioni di euro che sono decisamente troppi per i sardi. Il discorso resta quindi per ora in standby».