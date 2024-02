Moratti: «Inter molto più forte delle altre! Ma la Juventus dà fastidio»

L’Inter ha battuto la Juventus domenica, andando a +4 con una partita in meno, ma Moratti non esclude ancora i bianconeri dalla corsa per il titolo. L’ex presidente ha dato il suo giudizio a Giù la maschera, su Rai Radio 1.

LA FAVORITA – Massimo Moratti mette da parte per un attimo la scaramanzia, dopo la vittoria di domenica: «Molto sinceramente l’Inter è molto più forte delle altre, per conto mio. Poi dopo c’è la Juventus, che dà fastidio con questo modo di giocare pragmatico: bisogna starci attenti. Però l’Inter quest’anno dà l’impressione di avere un bel gioco, oltre a essere pratica e a vincere le partite. Chi vince non lo so, ma se lo merita perché sta facendo molto bene. Sta crescendo come la gente si aspettava, infatti suscita un tifo notevole e un grande appoggio da parte di tutti gli interisti».

IL PERCORSO – Moratti, al di là del duello Inter-Juventus, valuta anche in che direzione sta andando la Serie A: «Per fare una rivoluzione bisogna sempre capire cos’è meglio e cos’è peggio. Se si considera la Premier League come punto di arrivo vediamo che i proprietari delle società di calcio in Inghilterra sono tutti stranieri: americani, thailandesi, indonesiani, vengono da tutto il mondo. I più ricchi si comprano le società. La differenza la fa una cultura di fondo completamente diversa: qui c’è un’attenzione diversa. In Inghilterra il tifoso è appassionato fortissimo della propria società, non gliene frega niente di quello che si dice intorno. Poi anche noi finiremo nelle mani di grandi gruppi internazionali, come è già successo. La Superlega? Lo step successivo non lo so dire: io sono affezionato al campionato italiano, quando ero piccolo il nemico era il campanile. Ora c’è un salto di qualità che per le mie generazioni è più difficile di quelle attuali».