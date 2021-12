Moratti: «Inter dà l’impressione di continuità. Speriamo in bella primavera»

Massimo Moratti, dopo le parole all’Ambrogino d’oro (vedi dichiarazioni), ha parlato in collegamento anche su Tutti Convocati. L’ex patron è fiducioso sull’Inter e sul percorso in Champions League

FIDUCIA − Moratti convinto sulla crescita dell’Inter: «Sta giocando molto bene, non è nemmeno la partita cattiva, sono passate entrambe. Chi gioca meglio vince, sarà grande spettacolo. Bravissimo Simone Inzaghi. Dipenderà da chi peschiamo dopo, c’è l’impressione che l’Inter possa dare continuità, potremmo vivere una primavera bella. Ci sta essere in difficoltà per José Mourinho, sfortunato sul primo gol».