Inter, il futuro rimane da scoprire: Suning alla ricerca di investitori

Poche certezze ancora sul futuro dell’Inter, Suning è alla ricerca di nuovi investitori. Secondo alcune indiscrezioni, si trattative già avviate con alcuni acquirenti

SOCIETÀ − Il futuro dell’Inter rimane ancora in bilico. Come riporta il noto sito Bloomberg, Suning sta cercando nuovi finanziatori per risollevare le sorti della società meneghina, in difficoltà economica a causa della pandemia di Covid-19 e della conseguente chiusura degli stadi. Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione ma Suning ha già avviato formalmente qualche contatto per vendere almeno una quota di partecipazione del club. Si tratta di un tentativo, come riporta sempre il sito americano, che i proprietari cinesi avevano optato di fare già qualche mese fa con BC Partners. Operazione poi non conclusa. Tuttavia, sia un rappresentante di Suning che lo stesso portavoce dell’Inter hanno rifiutato di commentare sulla situazione.