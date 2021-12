Festa: «Inter da sempre stata in vendita. Ma il problema è soltanto uno»

Rimane incerto il futuro societario dell’Inter con i Suning che potrebbero decidere di vendere il club. Il giornalista Carlo Festa ha parlato della delicata situazione

IN VENDITA − Il futuro societario dell’Inter è ancora tutto da scoprire con Suning che potrebbe vendere il club già nel 2022. Tuttavia, non c’è nulla di fatto e concreto (vedi articolo). Questo il tweet di Carlo Festa, giornalista del Sole 24 ore sulla vicenda: «Mi chiedono alcuni lettori se l’Inter sia tornata in vendita. In realtà l’Inter è sempre stata in vendita. Non certo da ora. Il problema è trovare il compratore che mette sul piatto la cifra che vuole Suning».