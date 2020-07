Moller Hansen: “Inter, orgoglio essere qui. Livello alto, le compagne…”

Condividi questo articolo

Caroline Moller Hansen, nuova giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni della TV ufficiale del club nerazzurro. Nella breve intervista, la giocatrice ha ricordato il suo orgoglio di aver raggiunto la squadra e ha sottolineato la qualità degli allenamenti.

NUOVO CAPITOLO – Caroline Moller Hansen, a una settimana dal suo arrivo all’Inter Women, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per l’approdo non solo nel campionato italiano, ma anche e soprattutto nella squadra nerazzurra. Prima dell’allenamento odierno la giocatrice ha parlato infatti alla TV ufficiale del club: «Questo è un passo importante nella mia carriera: per me è un orgoglio essere arrivata in un club come l’Inter, che ha una grandissima storia. Sono molto felice di poter giocare nel campionato italiano, che è molto competitivo. La mia prima settimana qui è andata molto bene. Mi sto trovando bene sia con le compagne che con tutto lo staff. Il livello è molto alto e si è visto anche nell’intensità degli allenamenti. Sono molto tecnica e veloce, penso di essere brava anche a fare gol. Posso aiutare la squadra con la mia velocità e le capacità tecniche. Voglio dare il mio contributo in fase offensiva. Penso che in Italia il calcio sia tosto, ma anche offensivo. Dobbiamo lavorare come squadra sulla fase difensiva. A livello fisico per me sarà duro, devo lavorare sodo e prepararmi fisicamente. Sarebbe bello se potessimo finire tra le prime quattro in classifica, per noi e la società la Champions League è uno degli obiettivi. Vediamo come vanno le cose, ma speriamo di finire in alto.».

Fonte: Inter TV