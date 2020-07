Gattuso, 4-3-3 anti Inter: Demme uomo chiave a centrocampo – Sky

Francesco Modugno, inviato di “Sky Sport” a Castel Volturno, ha parlato delle condizioni di Kostas Manolas dopo l’infortunio rimediato contro il Sassuolo e della possibile formazione del Napoli di Gattuso per la sfida di domani contro l’Inter.

VOGLIA DI FAR BENE – Nonostante la testa sia alle partite europee che contano – rispettivamente contro Getafe e Barcellona – Inter e Napoli vogliono chiudere bene il campionato. Le due squadre si affronteranno domani a San Siro e il tecnico della squadra partenopea sembra avere le idee chiare sulla formazione da schierare. Queste le parole di Modugno, inviato di “Sky Sport” a Castel Volturno: «L’idea di Gattuso, per quel che si può, è vedere un grande Napoli in queste ultime due partite di campionato. Non è il momento però di forzare, perché la partita che vale davvero sarà quella di Champions League. La notizia del giorno è quella di Manolas che domani sarà sicuramente assente e per la sfida europea sarà fortemente in dubbio, ci proverà, è un infortunio il suo che toglie respiro, movimento e sicurezza. Ci proverà, lo ha già fatto lo scorso ottobre. Il tecnico schiererà il 4-3-3 con Demme in mezzo al campo, l’uomo che deve dare solidità alla difesa che prende qualche rischio. Probabilmente al suo fianco Elmas e Zielinksi. Davanti Politano, ex di giornata, l’intoccabile Insigne e Milik, che prenderà il posto di Mertens squalificato e che non partirà per Milano».

Fonte: Sky Sport 24