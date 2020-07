Compagnoni: “Inter, Eriksen investimento importante. Conte deve valutare”

Intervenuto a “Sky Sport 24”, Maurizio Compagnoni – storica voce dell’emittente sportiva in questione – ha parlato dell’attuale situazione dell’Inter e delle prestazioni di Christian Eriksen, scelto probabilmente per domani tra i titolari da parte di Antonio Conte.

MIGLIORAMENTI NECESSARI – Maurizio Compagnoni, telecronista di “Sky Sport”, ha parlato di quello che è al momento uno dei temi più caldi in casa nerazzurra, ovvero la situazione di Christian Eriksen che fin qui non ha ancora pienamente convinto: «Io credo che queste partite siano fondamentali per Conte per capire se Eriksen possa essere protagonista anche nella prossima stagione. Ora non sta facendo bene, non c’è grande empatia col tecnico, ma parliamo di un giocatore forte. Giustamente l’allenatore deve capire che fare e quindi lo butta nella mischia. A livello di cartellino è stato un affarone, ma è stato un investimento importante per l’Inter soprattutto a livello d’ingaggio. Nella prossima stagione o sarà protagonista, o non avrà alcun senso tenerlo in panchina».

SECONDO POSTO – Compagnoni ha poi parlato della lotta al secondo posto tra Inter, Atalanta e Lazio: «Arrivare secondi non è poi così di poca importanza, considerato il prestigio, il market pool e visto soprattutto che tra il secondo e il quarto posto ballano 10 milioni».

Fonte: Sky Sport 24