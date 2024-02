Mkhitaryan l’inesauribile: quarta da ex! Mourinho si infuriò − CdS

Mkhitaryan è pronto a giocare nuovamente contro la sua ex Roma. L’armeno è uno dei giocatori imprescindibili per Inzaghi. L’Inter se lo coccola.

MIKI − A 35 anni suonati Mkhitaryan gira che è una meraviglia. Preso a zero dalla Roma, mandando su tutte le furie Mourinho, si è rivelato uno degli affari più importanti degli ultimi anni dell’Inter. L’armeno è l’equilibratore del centrocampo di Simone Inzaghi, colui capace di giocare 30 partite su 31, 28 su 30 da titolare. Insomma, Inzaghi non ci rinuncia mai. E c’è chi in estate parlava già di possibile panchinaro con l’arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo. Macché, Mkhitaryan ha messo in panchina pure il centrocampista della Nazionale e non appare preoccupato nemmeno quando in estate toccherà a Zielinski sbarcare in quel di Milano. Sabato sarà la sua quarta da ex contro la Roma. La scorsa stagione aveva cominciato dalla panchina sia all’andata sia al ritorno. Era titolare, invece, nella sfida di San Siro dello scorso 29 ottobre. Venendo, però, sostituito (da Frattesi) prima che Thuram segnasse il gol vittoria per l’Inter. Di sicuro, Mkhitaryan tornerà volentieri nella Capitale, dove ha trascorso tre stagioni importanti, con numeri di grande rilievo (117 presenze e 29 reti), partecipando anche alla conquista della Conference League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno