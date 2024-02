Compagnoni: «Inter più forte della scorsa! Finale europea? Possibile»

Compagnoni è talmente convinto delle possibilità dell’Inter da non escludere un bis della squadra di Inzaghi nella finale di Champions League. Le sue parole ospite in studio a Sky Sport 24.

BIS DA CONCEDERE – Maurizio Compagnoni sulle possibilità dell’Inter di competere anche in questa stagione a livello di Champions League: «Stiamo parlando di una squadra che nella passata stagione è arrivata in finale, addirittura a sorpresa. Non se lo aspettava nessuno, ha giocato una grandissima finale e soprattutto gli ultimi venti minuti dell’Inter sono stati clamorosi: faccio fatica a ricordare il Manchester City messo così sotto in Champions League. Il campionato sta dicendo che l’Inter di quest’anno è più forte di quella dello scorso. Ora l’equazione non è così semplice, perché il calcio a volte sfugge a ogni logica, però se l’anno scorso è arrivata in finale e in questo è più forte può tornarci. È chiaro che gli avversari sono tosti, a cominciare dall’Atlético Madrid. Lì non sarà una passeggiata, l’Inter parte favorita però l’avversario è molto insidioso. Lo scorso anno fu avvantaggiata da un sorteggio e un tabellone abbastanza benevolo, però quest’anno è molto più forte dell’anno scorso. Già l’anno scorso il Manchester City lo mise in difficoltà, adesso le possibilità sarebbero superiori rispetto a giugno».