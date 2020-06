Missione Lautaro Martinez: l’Inter vuole concentrazione – Sky

Lautaro Martinez non ha brillato nella semifinale di Coppa Italia che, col pareggio in casa del Napoli, ha sancito l’eliminazione dell’Inter. Il giocatore sembra distratto dalle voci di mercato, ma la società vuole concentrazione fino alla fine della stagione. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”

OPERAZIONE LAUTARO MARTINEZ – L’Inter vuole ritrovare il vero Lautaro Martinez fino alla fine della stagione, poi si potrà anche parlare di mercato: «Non è una questione semplice, è un giocatore fortissimo che per gran parte della stagione aveva fatto bene ma nelle ultime sei partite non ha segnato e ha steccato alcune partite importanti. Non era il solito Lautaro Martinez e non sarà semplice capire il perché, forse anche l’incertezza sul futuro. Non vuol dire che il calciatore è distratto, ma sta cercando di capire cosa fare. L’Inter parla col Barcellona, ma non è il focus che vuole il club. Il club vuole che sia concentrato in questi mesi e che faccia bene».