Esposito-Atalanta: contatti continui, all’Inter piace il progetto

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito piace a tanti club di Serie A e l’Inter sta valutando un trasferimento anche per permettere al giovane talento di crescere. La squadra più convinta è l’Atalanta che continua ad avere fitti contatti con i nerazzurri

Secondo Gianluca Di Marzio l’Atalanta non molla la presa su Sebastiano Esposito. I bergamaschi sono quelli che più stanno insistendo nei contatti con l’Inter per l’attaccante classe 2002 che l’Inter, a sua volta, vorrebbe mandare a fare esperienza in un contesto dove possa crescere. L’Inter è convinta del progetto tecnico dell’Atalanta e ritiene sia l’ambiente più giusto per far maturare Esposito, inoltre Gasperini stravede per il giocatore. Si continua quindi a lavorare per assecondare l’Inter su cifre e formula del trasferimento.

fonte: gianlucadimarzio.com