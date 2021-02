Milan-Inter per lo scudetto e non sfida personale...

Milan-Inter per lo scudetto e non sfida personale tra Lukaku e Ibrahimovic

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Milan-Inter, terzo e ultimo anno stagionale tra le due squadre che al momento occupano i primi due posti in classifica. I nerazzurri allenati da Antonio Conte hanno sfruttato la sconfitta dei rossoneri in Serie A contro lo Spezia. La sfida di domenica dovrà essere il derby scudetto e non la sfida tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

LOTTA SCUDETTO – Milan-Inter in programma alle 15, sarà solo una delle partite chiave in vista della lotta scudetto. I nerazzurri, forti del momentaneo vantaggio in classifica ma a un solo punto avanti in classifica, scenderanno in campo con l’unico obiettivo di vincere il derby e cercare di allungare in classifica, dopo l’eliminazione in Coppa Italia e UEFA Champions League. I rossoneri allenati da Stefano Pioli, dopo la partita di Europa League che giocheranno oggi, cercheranno di rifarsi in campionato dopo lo stop maturato contro lo Spezia.

NO LOTTA PERSONALE – Milan-Inter domenica dovrà essere solo ed esclusivamente “IL Derby” per eccellenza, al retrogusto scudetto, e non la sfida personale tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Niente più scenette come quelle viste in Coppa Italia tra i due centravanti, e soprattutto nessun calo di concentrazione o lotta personale. Romelu Lukaku ha chiaramente subito un contraccolpo psicologico dopo quello scontro, forse per la tensione, forse il nervosismo e le parole grosse. Tutto cancellato, soprattutto dopo che i due hanno esposto la propria versione alla Procura Federale. Domenica si riparte da zero, e il centravanti belga sarà chiamato a rispondere sul campo e a suon di gol, così come dimostrato contro la Lazio.