Milan-Inter, l’ex Calhanoglu verso una maglia dal primo minuto − SM

È il giorno di Milan-Inter, gara valida per la dodicesima giornata di campionato. L’unico dubbio da scogliere per Inzaghi rimane la mezzala da affiancare a Barella e Brozovic. Calhanoglu in vantaggio su Vidal

EX IN CAMPO − Cresce l’attesa in vista del Derby di Milano tra Milan-Inter. I nerazzurri sono obbligati o quasi a portare il successo per non perdere ulteriori punti dalla testa della classifica. Il distacco dai cugini è di sette punti e un’ipotetica sconfitta complicherebbe ancor di più la corsa verso il titolo. Inzaghi sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Come riporta Sport Mediaset, l’ex rossonero Hakan Calhanoglu è in vantaggio negli exit pool con Arturo Vidal per una maglia dal primo minuto. Dunque, dovrebbe essere il turco ad affiancare gli insostituibili Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.