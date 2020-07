Messi, Inter non sarebbe la sola a dover perdere le speranze – MD

In Spagna non ci sarebbero dubbi sul fatto che Lionel Messi non sarà ceduto dal Barcellona all’Inter aggiungendo particolari in più

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, le voci di un possibile trasferimento di Lionel Messi all’Inter sarebbero prive di fondamento. Il campione argentino resterebbe al Barcellona almeno fino al 2021. Dopodiché, anche in caso di addio della Pulce alla società blaugrana, nemmeno allora ci sarebbero speranze per la squadra nerazzurra. Infatti il portale del quotidiano spagnolo sarebbe convinto che l’attaccante non sceglierebbe la Serie A, dunque una compagine italiana, come sua prossima destinazione.